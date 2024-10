Goffin battu en quarts par Fritz: "Positif pour la fin de saison et l'année prochaine"

"Il a disputé un bon match. Il a très bien servi quand il fallait. Et surtout, il frappe très fort des deux côtés, surtout dans les diagonales", a-t-il résumé pour les médias belges après sa défaite. "Il est vraiment très puissant et par ses grosses frappes croisées, surtout côté coup droit, il compense ses lacunes au niveau de son déplacement. La clé, c'était d'essayer de jouer vite et de le faire bouger, mais comme il frappe très fort dans les diagonales, c'est dur de changer de direction sans faire une faute de temps à autre. Ce n'était pas un mauvais match. J'ai eu quelques occasions, mais il a mieux servi et été plus offensif avec son coup droit."

David Goffin peut toutefois quitter la Chine la tête haute, après avoir atteint son premier quart de finale dans un tournoi Masters 1000 depuis Monte-Carlo en avril 2021. Le N.1 belge y aura gagné quatre matches consécutifs, battant notamment Alexander Zverev (ATP 3), finaliste de Roland-Garros, en huitièmes de finale.