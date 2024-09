Goffin pas à Anvers en raison d'une "mauvaise communication" avec l'organisation

Goffin a vécu un heureux événement, le 17 septembre dernier, avec la naissance de sa fille. Il avait notamment manqué la phase de poules de la Coupe Davis pour être aux côtés de la future maman. "Tout va bien pour le moment. On sait tous que l'aspect le plus difficile, c'est de vraiment dormir, de faire des nuits complètes. Mais pour l'instant, ce n'est que du bonheur", s'est-il ému.

Le 17 septembre dernier, le directeur du tournoi anversois Dick Norman s'était dit "déçu et surpris" de voir David Goffin préférer Stockholm à l'ATP 250 d'Anvers. "Il y a certainement eu une mauvaise communication avec les organisateurs", a soutenu le Liégeois. "Certains points de vue aussi où nous n'étions pas sur la même longueur d'onde qui ont fait que j'ai opté pour un choix plutôt stratégique. Je me sens mieux là-bas, même si j'aurais voulu jouer devant mes fans en Belgique. Ce sera pour une autre fois."

Il faudra désormais combiner le tennis et sa vie de famille, un nouveau défi à relever pour le Liégeois qui ne devrait toutefois pas bouleverser ses plans. "On va essayer de voyager ensemble et de voir comment ça se passe. Ce n'est encore que le début, on verra bien dans les premiers voyages. Je ne pense pas que cela va beaucoup changer dans la programmation, peut-être un petit peu, mais on s'adapte", a annoncé le 65e mondial, qui disputera le Masters 1000 de Shanghai, en Chine, à partir du 2 octobre.