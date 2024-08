Greet Minnen, battue par Donna Vekic la vice-championne olympique, a "beaucoup appris"

"C'était vraiment un très bon (premier) set", a-t-elle expliqué à la Fédération belge de tennis. "Je servais et retournais bien, mais on voyait aussi qu'elle jouait avec énormément de confiance. Sa balle avait beaucoup de longueur, et ses retours atterrissaient souvent dans mes pieds. J'avais l'impression d'être constamment sous pression. Et quand une petite opportunité se présentait, j'avais naturellement tendance à vouloir forcer un peu. Dans le deuxième set, j'ai cherché à en faire un peu plus, j'ai pris un peu plus de risques, et cela s'est accompagné de fautes."

Greet Minnen s'arrête donc au deuxième tour à Flushing Meadows, comme à Wimbledon, où elle s'était inclinée face à l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 5), future finaliste. C'est moins bien que l'an dernier, où elle avait atteint le troisième tour, mais elle n'en quitte pas moins le tournoi avec un bon sentiment.