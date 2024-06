Iga Swiatek a besoin de repos après Roland-Garros et annule sa participation

"En raison de mon épuisement physique et mental après neuf semaines intenses, je dois malheureusement annuler ma venue à Berlin pour me reposer et récupérer", a déclaré mercredi Swiatek, âgée de 23 ans.

Huit joueuses de haut niveau sont présentes dans la capitale allemande, dont trois championnes du Grand Chelem en titre : Aryna Sabalenka (Open d'Australie), Coco Gauff (US Open) et Marketa Vondrousova (Wimbledon). Avec l'Allemande Angelique Kerber et la Japonaise Naomi Osaka, deux anciennes N.1 mondiales sont également en lice.