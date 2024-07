Il mène 0-5 dans le dernier set... puis s'effondre: repêché, David Goffin quitte déjà le gazon de Wimbledon

Le match a repris mercredi au milieu d'un deuxième set remporté par Goffin. Il a été mis à l'épreuve dans le troisième set avec le Tchèque qui a fait passer la rencontre de 1-3 à 6-4. Après avoir essuyé un 6-1 dans le quatrième set, le Liégeois a mené 0-5 dans le cinquième et ultime set de cette partie. Il a ensuite complètement craqué et a vu son adversaire revenir à 6-6 avant de s'incliner dans le super jeu décisif.

Goffin, 83e mondial, a été battu par Machac (ATP 39) en cinq sets 3-6, 3-6, 6-4, 6-1, 7-6 (10/5) sur le gazon du Court N.8 de l'All England Club en 3 heures 21 minutes. Le Liégeois a réussi son début de match avec un break dans le troisième jeu avant d'en réaliser un second pour valider le gain de la première manche. Le N.2 belge a poursuivi sur sa lancée dans le deuxième set avec un break pour mener 4-2 avant l'interruption de la partie à cause de l'obscurité.

Goffin avait été éliminé au troisième et dernier tour des qualifications la semaine dernière par l'Italien Mattia Bellucci. Il a été repêché en dernière minute dans le tableau final après le forfait d'Andy Murray mardi matin. Le Britannique, vainqueur en 2013 et 2016 à Wimbledon, n'est pas suffisamment rétabli après une opération au dos subie la semaine passée.

David Goffin, 33 ans, disputait The Championships pour la dixième fois de sa carrière. Il a atteint les quarts de finale à deux reprises, en 2019 et 2022. L'an passé, il avait été éliminé au troisième tour. Greet Minnen et Elise Mertens ont aussi été éliminées dans le tableau féminin.