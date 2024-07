Surprise à Wimbledon: Andy Murray déclare forfait pour ses adieux et envoie David Goffin dans le tableau final

David Goffin remplace le Britannique Andy Murray dans le tableau final de Wimbledon, ont annoncé mardi les organisateurs. Le Britannique, vainqueur du Grand Chelem disputé sur le gazon londonien en 2013 et 2016, a déclaré forfait pour le simple mardi, insuffisamment rétabli après une opération au dos subie la semaine passée.

Goffin, 83e joueur mondial, avait été battu au troisième et dernier tour des qualifications par l'Italien Mattia Bellucci. Il est repêché en tant que 'lucky loser' et prend la place de Murray. Le Liégeois entrera en action déjà mardi avec un match contre le Tchèque Tomas Machac (ATP 39) programmé en troisième rotation sur le central.

Goffin, 33 ans, disputera The Championships pour la dixième fois de sa carrière. Il a atteint les quarts de finale à deux reprises, en 2019 et 2022. L'an passé, il avait été éliminé au deuxième tour. Il s'agira du premier affrontement entre Goffin et Machac, 23 ans. Murray avait abandonné au deuxième tour du tournoi du Queen's à la mi-juin. Il avait été opéré la semaine dernière d'un kyste à la colonne vertébrale, espérant disputer ce qui pourrait être son dernier Wimbledon.