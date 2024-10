"Incroyable de ma qualifier ici": le Belge Gilles-Arnaud Bailly exulte après son exploit à l'ATP d'Anvers

Gilles-Arnaud Bailly (ATP 869) a fait honneur à l'invitation qu'il a reçue des organisateurs de l'European Open de tennis afin de participer aux qualifications de la 9e édition du tournoi anversois. Lundi en début d'après-midi, le Bilzenois de 19 ans a rejoint le tableau final en éliminant au 2e tour des qualifs le Géorgien Nikoloz Basilashvili (ATP 318) 7-6 (7/4), 6-1.

"C'est incroyable de me qualifier ici. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Cela fait vraiment du bien parce que cela arrive après une période très difficile. Cet été, je n'arrivais pas à gagner un match (ce qui explique aussi son recul au classement (-267 places cette semaine) après avoir passé six mois à l'université du Texas en début d'année où il n'a pas joué sur le circuit, ndlr)."