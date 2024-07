Jannik Sinner, malade, éliminé par Medvedev: "j'ai essayé avec ce que j'avais aujourd'hui"

"Je ne voulais pas renoncer. Le physio m'a dit de prendre un peu de temps parce qu'il m'a observé et je n'avais pas l'air d'être en état de jouer. Ce n'était pas un moment facile. J'ai essayé de me battre avec ce que j'avais aujourd'hui".

Sinner a déclaré après le match: "Ce matin déjà, je ne me sentais pas très bien. J'ai eu quelques problèmes. Ensuite, avec la fatigue, c'était difficile. J'ai eu beaucoup de vertiges. En fait, en dehors du court, j'ai peut-être eu un peu plus de mal.

"J'ai également été surpris d'avoir prolongé le match", a-t-il déclaré. "Au cinquième set, je me suis senti un peu mieux. Aujourd'hui, le niveau d'énergie n'était pas constant. Dans ces conditions, il n'est pas facile de gérer les situations sur le court. Je n'ai jamais pensé à me retirer. Il est certain que le public m'a beaucoup aidé, en essayant de me pousser. On ne veut pas abandonner en quart de finale d'un grand chelem".