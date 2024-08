Joris De Loore éliminé au deuxième tour à Flushing Meadows

Le Brugeois, 31 ans, n'a encore jamais atteint le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem. En 2017 comme en 2023, il avait été éliminé au 3e et dernier tour des qualifications à l'US Open. Cette année, il avait été battu au 2e tour du tableau qualificatif à l'Open d'Australie, à Roland-Garros et à Wimbledon.

De retour sur le circuit après une opération au coude en janvier, Kimmer Coppejans (ATP 627) a lui été éliminé mardi au premier tour des qualifications pour l'US Open par le Bolivien Murkel Alejandro Dellien Velasco (ATP 177) 2-6, 7-5, 6-3.

Zizou Bergs (ATP 85) et David Goffin (ATP 90) sont directement versés dans le tableau final de cet US Open, 4e et dernière levée du Grand Chelem de la saison, dont le tirage au sort aura lieu jeudi à New York.