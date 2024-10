Novak Djokovic se qualifie dans la douleur pour le dernier carré

Novak Djokovic s'est qualifié non sans mal pour les demi-finales du tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Shanghaï, épreuve sur surface dure dotée de 8.995.555 dollars, vendredi en Chine.

Djokovic, 4e mondial et tête de série N.4, a eu besoin de trois sets 6-7 (4/7), 6-1, 6-4 pour faire tomber le Tchèque Jakub Mensik, 19 ans et 65e mondial, au bout de 2 heures et 19 minutes de match.

Le Serbe affrontera en demi-finale l'Américain Taylor Fritz, 7e mondial et tête de série N.7, tombeur de David Goffin. Le finaliste du dernier US Open s'est imposé en deux sets 6-3, 6-4 face au N.1 belge, qui avait battu l'Allemand Alexander Zverev, 3e mondial et tête de série N.2, pour rejoindre les quarts de finale.