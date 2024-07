Novak Djokovic: "Surréaliste" d'être en finale aussi tôt après son opération du genou

"En arrivant à Wimbledon, je ne savais pas jusqu'à trois ou quatre jours avant le tournoi si j'allais y participer. Je suis donc très, très heureux d'être en finale parce que je ne pensais pas, en particulier dans les deux premiers matchs, à l'éventuel match pour le titre. Je pensais juste à bien bouger, à ne pas me blesser, pour être honnête, et à me sentir plus libre dans mes mouvements. C'est ce qui s'est passé, je pense, au troisième et surtout au quatrième tour. Je me suis dit que j'étais proche de mon meilleur niveau et que je pouvais avoir une chance de remporter le titre".

Musetti était le mieux placé pour juger de la forme de "Djoko". "Je dois dire que Nole a joué un match vraiment incroyable", a-t-il déclaré, "Il a montré qu'il était vraiment en grande forme - pas seulement sur le plan du tennis, mais aussi physiquement".