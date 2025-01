Open d'Australie: Elise Mertens sauve deux balles de match avant de se qualifier pour le 2e tour

La Zurichoise de 32 ans, d'origine croate ancienne N.35 mondiale, a remporté le premier set de justesse en 39 minutes, mettant à profit sa première balle de break à 4-5. Il est vrai que le service de la Belge était peu performant jusque-là.

Mertens a réagi et mis à profit elle aussi sa première balle de break pour faire la course en tête dans la deuxième manche (1-0). La finaliste du récent tournoi WTA 250 de Hobart confirma son break (2-0). Le niveau s'éleva et la rencontre devint indécise. Si la Belge menait le plus souvent les échanges, la Suissesse se défendait bien, poussait Mertens à la faute et égalisait à 5-5. Dans le jeu décisif, Mertens mena 2/0 avant de concéder les quatre points suivants (2/4). En confiance la N.1 suisse s'offrait deux balles de match (4/6) que la N.1 belge écarta. La confiance changea de côté et Mertens concluait à sa 3e balle de set (10/8) après 1h49 de jeu.