Open d'Australie: pas moins de 7 Belges vont tenter de s'y qualifier, voici leur programme

Raphael Collignon (ATP 121, 22 ans), joueur le mieux classé parmi ceux-ci, est 15e tête de série des qualifications et jouera le premier des trois tours face à Martin Landaluce, un Espagnol de 18 ans classé 151e.

Pas moins de sept joueuses et joueurs belges figurent dans les deux tableaux qualificatifs du simple de l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison tennistique qui se déroulera à Melbourne.

Chez les dames

Marie Benoit et Ysaline Bonaventure pourraient s'affronter au troisième tour qualificatif si elles remportent leurs deux premiers matchs.

Benoit (WTA 200, 29 ans) s'élancera face à la Britannique Yuriko Lily Miyazaki (WTA 182, 29 ans).

Bonaventure (WTA 939, 30 ans), après une saison 2024 particulièrement difficile, reviendra grâce à son classement protégé contre la Tchèque Brenda Fruhvirtova (WTA 178, 17 ans).

Enfin, Hanne Vandewinkel (WTA 223, 20 ans) jouera au premier tour contre l'Allemande Eva Lys (WTA 131, 22 ans), 23e tête de série des qualifications.

Calendrier

Collignon, Onclin et Bonaventure débuteront leurs qualifications dès lundi à Melbourne Park.

Le tirage des tableaux individuels finaux auront lieu jeudi à 4h30 (heure belge), avec entre autres Elise Mertens (WTA 34, 29 ans) et Greet Minnen (WTA 95, 27 ans) chez les dames, et David Goffin (ATP 52, 34 ans) et Zizou Bergs (ATP 71, 25 ans).