Tennis/dopage: le TAS réduit à neuf mois la suspension de Simona Halep

Après trois jours d'audience début février, la juridiction sportive a estimé que le contrôle positif de l'ex-N°1 mondiale venait d'un "supplément contaminé", et que les anomalies de son passeport biologique ne suffisaient pas à prouver une conduite dopante, selon un communiqué.

Le TAS a donc désavoué l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA), qui avait sanctionné Simona Halep le 22 septembre 2023, et réclamait dans cette procédure arbitrale "une période de suspension allant de quatre à six ans" contre la double lauréate en Grand Chelem.

La juridiction de Lausanne promet de préciser "dès que possible" les conséquences pratiques de sa décision, soit une suspension allant du 7 octobre 2022 au 6 juillet 2023 - déjà purgée avant même que Simona Halep fasse appel - et l'annulation de tous ses résultats entre le 29 août 2022 et le 7 octobre 2022.

La carrière de Halep est en suspens depuis le 7 octobre 2022, date du début de sa suspension provisoire après un contrôle mené à l'US Open 2022, positif au roxadustat, une molécule qui stimule la production de globules rouges et qui est classée parmi les EPO dans la réglementation de l'Agence mondiale antidopage (AMA).