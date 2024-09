Une troisième édition du 20 au 26 janvier à Louvain-la-Neuve

"On est très fiers de l'avoir. C'est quelqu'un d'excessivement généreux avec tout le monde, que ce soit les spectateurs ou les bénévoles", commente le co-organisateur Vincent Stavaux. D'autant plus qu'il représente "la relève" du tennis belge, un symbole important alors que le BW Open est notamment l'occasion pour les jeunes talents locaux de jouer devant leur public et d'engranger de précieux points au classement ATP.

S'il est encore trop tôt pour annoncer le plateau, on sait déjà que c'est Zizou Bergs, numéro 2 belge et 74e au classement ATP, qui en sera le parrain. Sa présence dépendra de son parcours à l'Open d'Australie, qui débute 8 jours avant le Challenger brabançon.

L'organisation espère aussi attirer des noms plus ronflants, que ce soit des joueurs dans le creux de la vague ou qui reviennent de blessures par exemple. L'organisation ne s'en cache pas, attirer Marin Cilic "serait le Graal". Elle dispose également de wild cards pour inviter en dernière minute des participants éliminés prématurément de la première levée du Grand chelem.

L'objectif du BW Open, deuxième plus grand événement tennistique de Belgique après l'European Open d'Anvers, est toujours d'obtenir le titre de "meilleur challenger" du monde. "Et c'est bien parti", sourit Vincent Stavaux. L'an dernier, le bulletin remis par l'ATP et les joueurs était encore plus positif que lors de la première édition, avec une note de 4,2/5. "On va essayer de faire de cette édition un grand cru", promet l'organisation.