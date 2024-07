Wimbledon: Mpetshi Perricard et Fils, les amis deviennent des champions

L'un sert le plomb, l'autre retourne au laser: Giovanni Mpetshi Perricard et Arthur Fils sont amis depuis qu'ils ont dix ans, ils ont progressé ensemble et font pour la première fois des étincelles ensemble en Grand Chelem à Wimbledon où ils tentent samedi d'atteindre les 8es de finale.

Mais aucun n'avait encore remporté le moindre match au All England Club. Mpetshi Perricard n'avait pas passé jusque-là un seul tour en Grand Chelem, avec en tout et pour tout deux apparitions à Roland-Garros l'an dernier et cette année. Fils a un peu plus d'expérience puisqu'il joue son sixième Majeur à Wimbledon où il a débuté l'an dernier par une défaite au premier tour. Il n'avait jamais dépassé le deuxième tour en Grand Chelem (US Open 2023 et Open d'Australie 2024).

C'est dire qu'ils arrivaient à Londres dans un certain anonymat. Mais après deux tours, les deux Frenchies de 20 ans (Mpetshi Perricard en aura 21 lundi) sont désormais scrutés par le public et les médias internationaux et chacun suit de très près le parcours de l'autre.

- "Manger ensemble" -

"Je vais essayer de passer le voir, je vais l'encourager et ce soir on ira sûrement manger ensemble", affirmait Fils juste après sa victoire sur Hurkacz jeudi et tandis que Mpetshi Perricard s'apprêtait à entrer sur le court face à Nishioka.