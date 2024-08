Zizou Bergs affrontera le Russe Pavel Kotov mardi: "Un adversaire qui me convient"

"C'est un adversaire qui me convient. C'est un tirage favorable, mais sans plus", a confié Zizou Bergs sur le site de la fédération belge de tennis dimanche. "Ici, vous pouvez de suite tomber contre un joueur de haut niveau, alors ce serait juste l'horreur. Le jouer, cela me fait plaisir et je le connais. Je me suis entraîné contre lui la semaine dernière à Winston-Salem. En principe, c'est un joueur qui me permet de tirer le meilleur de moi-même", a ajouté le Limbourgeois qui avoue sentir que la fin de saison approche.

"C'est une longue saison. On s'habitue aussi à l'ambiance des tournois ATP normaux. L'enthousiasme est moindre, aussi malheureux que cela puisse être. Mais je sais aussi que lors des grands tournois, j'ai l'envie, l'enthousiasme et la volonté de donner le meilleur de moi-même. C'est encore quelque chose dont j'ai besoin pour faire de grosses prestations. Il y a Roland-Garros, Wimbledon, puis les JO, New York et la Coupe Davis. Je veux me montrer là. Nous avons décidé de continuer dans ce sens. C'est une étape difficile mais que nous devons franchir pour passer au niveau supérieur. Si nous devons encore faire des ajustements avec un tournoi Challenger en fin d'année, nous le ferons. Mais pour l'instant j'essaie de trouver ma voie comme ça".