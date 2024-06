Zizou Bergs atteint son meilleur classement à la 81e place, Jannik Sinner N.1 mondial

Zizou Bergs a profité de ses performances récentes à Roland-Garros pour grimper au 81e rang du classement ATP, dont la dernière mise à jour a eu lieu lundi. Le N.1 belge occupe la place la plus élevée de sa carrière, lui qui n'avait encore jamais intégré le top 100. Au sommet du classement mondial, l'Italien Jannik Sinner s'empare de la 1re place devant le vainqueur de Roland-Garros, l'Espagnol Carlos Alcaraz. Le Serbe Novak Djokovic recule à la 3e place.

Zizou Bergs a réussi sa saison sur terre battue avec une victoire et une finale sur les Challengers, avant une épopée à la Porte d'Auteuil. Le Limbourgeois s'est extrait des qualifications et a atteint le 3e tour de Roland-Garros, ce qui lui a permis de grimper de 23 rangs au classement ATP et de conforter largement sa place de N.1 belge.

Bergs s'apprête désormais à débuter sur gazon, au tournoi de Rosmalen. Battu au 2e tour des qualifications dimanche, il a finalement été repêché en tant que 'lucky loser' et affrontera le Néerlandais Tim van Rijthoven, non classé et invité, au 1er tour du tableau final.