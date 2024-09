Zizou Bergs endosse le rôle de leader en l'absence de David Goffin: "J'aime la pression"

La Belgique comptera beaucoup sur Zizou Bergs (ATP 72), cette semaine à Bologne, en phase de poules de la Coupe Davis. Entré dans le top 100 à la faveur d'un brillant parcours à Roland-Garros, le Limbourgeois de 25 ans sera le fer de lance de l'équipe contre les Pays-Bas, l'Italie et le Brésil en l'absence de David Goffin (ATP 64).

"Ce n'est pas la première fois que nous jouerons sans David", a rappelé Bergs lundi en conférence de presse. "C'est vrai que beaucoup reposait sur ses épaules quand il jouait avec nous. Ses statistiques dans l'épreuve sont d'ailleurs incroyables. Là, les responsabilités sont différentes. Ce sera mon rôle de gagner des matchs, mais j'aime la pression. Plus j'en ai, mieux je preste", a-t-il souri. "C'est la raison pour laquelle j'adore jouer mon pays. Énormément de gens nous suivent, veulent que l'on gagne, et tout cela me pousse à être un meilleur joueur."

Zizou Bergs est dès lors prêt à en découdre mardi contre les Pays-Bas, où il se mesurera plus que probablement à Tallon Griekspoor (ATP 39), 28 ans, coaché par Kristof Vliegen, qui reste sur une accession au 3e tour à l'US Open.