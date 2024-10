Zizou Bergs n'a pu que s'incliner devant "une performance exceptionnelle" de Marcos Giron

"J'ai beaucoup de mal à revenir sur le match car j'ai le sentiment d'avoir buté sur un adversaire exceptionnel", a entamé Bergs. "Du début à la fin, il a frappé dur. J'ai subi, et j'ai dû chercher des solutions. J'ai essayé de jouer plus dans la largeur, mais le rythme était tellement élevé que la balle revenait sans cesse, en profondeur."

"J'ai joué quelques fois contre des gars du top 20 et du top 10 et je trouvais le niveau incroyable aujourd'hui. Qu'il s'agisse du retour, de la pression qu'il exerçait, de son service hyper régulier... Je ne pouvais pas être meilleur au retour. C'était un superbe match de sa part, et je n'avais pas de réponse aujourd'hui. Je sentais bien la balle, mais il a neutralisé la plupart de mes opportunités."