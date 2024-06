Van Beveren et Moraes vainqueurs d'étape en Argentine

Le Français Adrien Van Beveren (Honda) a remporté la deuxième étape du Desafio Ruta 40, quatrième et avant-dernière manche du championnat du monde de rallye-raid, mardi, en Argentine. Van Beveren en profite pour prendre la tête du général aux dépens de son équipier espagnol Tosha Schareina (Honda). Chez les autos, le Brésilien Lucas Moraes (Toyota Hilux) s'est imposé devant le Saoudien Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux) qui reste leader.

La deuxième étape emmenait les concurrents de Cordoba à San Juan. Malgré une pénalité de 20 secondes, Van Beveren s'est imposé avec 27 secondes d'avance sur l'Américain Skyler Howes (Honda). Il détrône Schareina pour 10 secondes au général. L'Américain Ricky Brabec (Honda) est troisième à 2:14.

Moraes a profité des pénalités écopées par Al Rajhi (1 minute) et le Qatari Nasser Al-Attiyah (2:50). Le Brésilien l'emporte pour 57 secondes sur Al Rajhi et 1:56 sur Al-Attiyah. Au général, Al Rajhi mène la danse avec 3:19 sur Al-Attiyah et 4;54 sur Moraes.