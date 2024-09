Audi Brussels: un constructeur automobile chinois serait l'un des candidats à la reprise de l'usine

Le constructeur automobile chinois NIO serait l'un des candidats à la reprise de l'usine Audi de Forest, menacée de fermeture, écrit mercredi De Tijd sur base de sources proches du dossier.

Audi recherche assidûment un repreneur pour son usine forestoise. Ce serait la dernière alternative à une fermeture qui semble de plus en plus inévitable alors que le groupe Volkswagen, auquel appartient Audi, a décidé de ne plus construire de voitures sur le site bruxellois une fois les derniers exemplaires du SUV électrique Q8 e-tron sortis l'an prochain. Une fermeture pourrait entraîner la perte de 2.910 emplois.