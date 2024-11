La Belgique est un pays "endetté": qu'est-ce que cela signifie concrètement?

La dette de la Belgique continue de croître, poussant le pays sous la surveillance économique renforcée de l'Union européenne. Entre endettement historique et déficits persistants, les indicateurs financiers belges inquiètent, malgré des taux historiquement bas.

Lorsqu'un État est qualifié d’"endetté", cela signifie qu’il a accumulé des dettes importantes, souvent par le biais d'emprunts pour financer ses dépenses publiques. En Belgique, cette dette s'élève à un niveau supérieur à la moyenne européenne, ce qui suscite des inquiétudes. Un État endetté se caractérise principalement par :

Une dette publique élevée, qui pèse de plus en plus sur l'économie nationale. Des déficits budgétaires récurrents, traduisant des dépenses régulières supérieures aux revenus de l'État. Une charge de la dette significative, obligeant l'État à dédier une part importante de son budget au remboursement de la dette. Un recours à divers types d’emprunts, comme des obligations d'État et des prêts auprès d'institutions financières internationales.

Une dette au niveau européen et au-delà

La dette publique belge a atteint 507,8 milliards d'euros au début de 2024, soit environ 106 % du PIB, une proportion parmi les plus élevées de l'Union européenne. Ce ratio est bien au-dessus de la moyenne européenne, estimée à 82 %, et place la Belgique en cinquième position des pays les plus endettés de l'UE.