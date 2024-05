La FSMA met en garde contre les plateformes de trading frauduleuses

L'Autorité des services et marchés financiers met une nouvelle fois en garde jeudi contre les plateformes de trading frauduleuses qui pullulent sur le web.

Ces plateformes attirent les investisseurs avec des promesses de gains rapides et faciles.

Si une personne est victime de ces agissements, le régulateur demande de cesser tout contact et transaction, de contacter sa banque et de signaler les faits à la FSMA et à la police.