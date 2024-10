Le précompte immobilier, la taxe qui rapporte le plus: comment expliquer son augmentation ces dernières années?

Partager:

C’est une "douloureuse" nouvelle que beaucoup ont reçue dans leur boîte aux lettres ces dernières semaines : l’invitation à payer le précompte immobilier est une des mauvaises nouvelles dont les propriétaires Belges se passeraient bien.

Le précompte immobilier, c'est la taxe qui rapporte le plus aux communes. En 2024, année électorale, les communes ont été prudentes et n’ont pas augmenté les centimes additionnels. Cela pourrait changer en 2025, après l’installation des nouvelles majorités. L’indexation du revenu cadastral, elle, a continué (4% cette année et sans doute 3% l’an prochain). Qu'est-ce que ce précompte ? Le précompte immobilier est un impôt à payer chaque année sur les biens immobiliers. C’est une sorte de taxe sur la propriété. Le calcul du précompte immobilier s’effectue sur la base du revenu cadastral indexé. C’est à la base un impôt régional, mais ce sont les centimes additionnels appliqués en plus par les provinces et les communes qui en constituent désormais la majeure partie. À lire aussi Les recettes du précompte mobilier explosent début 2024: comment l'expliquer?

Qui doit le payer ? Toute personne qui, au 1er janvier de l’année, est détentrice d’un "droit réel" sur l’habitation, doit payer le précompte immobilier. Un locataire ne doit pas le payer et le propriétaire ne peut pas répercuter son coût sur le locataire. En cas de nouvelle construction, l’année qui suit sa mise en service sera la première durant laquelle vous serez redevable du précompte immobilier. Comment le montant est-il calculé ? L’impôt, qui est régional, consiste en un pourcentage, fixé par chacune des régions, du revenu cadastral. 1,25% pour la Wallonie et Bruxelles, 3,97% en Flandre. A cet impôt régional s’ajoutent des "centimes additionnels" au niveau provincial et communal. Chaque province et chaque commune peuvent fixer le taux applicable. À lire aussi "Perte de 800€ de salaire", "9900€ à rembourser ": pourquoi le précompte professionnel de certains travailleurs a-t-il augmenté ? Pourquoi le montant à payer a-t-il tant augmenté ces dernières années ? Deux raisons principales : L’indexation du revenu cadastral : le revenu cadastral, c’est le revenu estimé pour une location du bien pendant un an. La dernière estimation date de 1979. Les prix ont augmenté, les logements ont évolué, et il n’a jamais été revu. C’est pourquoi avant les autres calculs, on applique au revenu cadastral une indexation, qui correspond à l’évolution du coût de la vie pendant la même période.