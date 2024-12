Le travailleur belge moyen gagne 3.850 euros bruts par mois: voici les secteurs où les salaires ont le plus augmenté

Les travailleurs belges voient leurs salaires s'améliorer et gagnent désormais en moyenne 4.318 euros bruts par mois. Le salaire médian s'élève, lui, à 3.850 euros bruts. Pourtant, la satisfaction globale à l'égard du package salarial et le sentiment général de bonheur du point de vue professionnel sont en baisse, montre lundi le Baromètre des salaires de Jobat, basé sur les réponses de plus de 62.000 travailleurs.

Le salaire des femmes a davantage progressé (16,9%) que celui des hommes (12,9%) depuis 2020, même si l'écart entre les rémunérations brutes des unes et des autres reste important. Les travailleurs sans diplôme de l'enseignement supérieur sont ceux dont le salaire brut mensuel a le plus augmenté depuis 2020, de 19%.

L'augmentation du salaire brut est perceptible dans presque tous les secteurs et toutes les catégories d'emploi. Le secteur horeca, ainsi que l'industrie textile et la mode, ont connu la plus forte hausse, avec un peu plus de 19% pour chacun d'entre eux. C'est cependant dans le secteur horeca que les salaires restent les plus bas, avec un salaire mensuel brut moyen de 3.421 euros, selon le Baromètre de Jobat. Les plus hauts salaires se trouvent, eux, dans l'industrie chimique et pharmaceutique, avec une moyenne de 5.247 euros.

C'est le personnel de la fonction publique qui a bénéficié de la plus forte augmentation sur sa fiche de paie depuis 2020, tandis que les employés sont ceux dont le salaire a le moins augmenté en termes de pourcentage.

Le nombre moyen de jours de congé des Belges reste similaire depuis des années, aux alentours de 28. Le nombre d'avantages extralégaux par travailleur reste lui aussi globalement identique, à 6,5 par personne. Les chèques-repas sont les avantages extralégaux les plus populaires, puisque 77% des sondés en bénéficient.