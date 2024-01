Les ventes de pompes à chaleur ont bondi de 80% l'an dernier

Les ventes de pompes à chaleur ont bondi de 80% en 2023, malgré une légère baisse de popularité à partir de novembre. Selon le site InfoPompeaChaleur.be (IPC), cette année a été exceptionnelle pour les vendeurs de pompes à chaleur. Si la chute des prix du gaz n'avait pas freiné les ventes, la croissance aurait été encore plus significative.

Au cours de la première moitié de l'année, les ventes de pompes à chaleur ont en effet connu une expansion sans précédent, avec près d'une fois et demie plus d'unités écoulées en Belgique par rapport à 2022. "Le choix d'une pompe à chaleur demeure évident pour les nouvelles constructions", souligne l'IPC, attribuant notamment cette tendance aux exigences PEB et à la réduction de la demande de chaleur en raison d'une isolation de qualité.

La donne change toutefois lors de rénovations. La relation entre le prix du gaz et de l'électricité devient alors un facteur déterminant. Pendant la crise énergétique, une pompe à chaleur était financièrement intéressante. Maintenant que les prix du gaz ont fortement baissé, le choix n'est plus aussi rentable pour les bâtiments dont le niveau d'isolation est moyen ou faible. C'est pourquoi les ventes ont également cessé brusquement de croître en novembre.