Plus de 560 milliards de pertes: une société américaine plonge après l'arrivée d'une IA chinoise hyper performante

Lundi, les marchés financiers ont été bouleversés après qu'il est apparu que l'entreprise chinoise DeepSeek avait réussi à développer un modèle d'IA (intelligence artificielle) générative performant à un coût nettement inférieur à celui de ses concurrents américains ET sans utiliser les puces d'IA avancées de Nvidia. Par ailleurs, l'application de DeepSeek a été plus téléchargée aux États-Unis que celle de ChatGPT. Cela remet en question la domination des États-Unis dans le domaine de l'IA.

Nvidia est la plus grande société cotée en bourse au monde et ses actions ont perdu 17% dans la nuit de lundi à mardi. Il s'agit de la plus forte baisse du cours de l'action de la société depuis mars 2020. En valeur marchande, cela représente un record de 589 milliards de dollars. Ce montant correspond presque au produit intérieur brut (PIB) de la Belgique. La précédente perte record de Nvidia remontait au mois de septembre de l'année dernière avec une perte de 279 milliards de dollars de valeur boursière.

Compte tenu du poids important de Nvidia à Wall Street, sa perte a également fait baisser l'indice S&P 500. En termes de valeur boursière, lundi a été l'une des dix pires journées boursières jamais enregistrées aux États-Unis, selon Bloomberg. L'indice S&P 500 a terminé dans le rouge avec 1,5%, l'indice Nasdaq avec 3%.