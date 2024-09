Une "Semaine d'or" en Belgique: les Chinois commencent leurs vacances et choisissent de plus en plus notre pays comme destination

Les Chinois sont de plus en plus nombreux à réserver des vacances lointaines pendant la "Semaine d'or", période de congés en Chine qui a lieu durant la semaine du 1er octobre. La Belgique, la Croatie, les pays scandinaves et les Émirats arabes unis figurent parmi les destinations lointaines qui enregistrent la plus forte croissance. C'est ce que rapporte l'agence de presse financière Bloomberg en se basant sur les chiffres de Qunar et Trip.com, quelques-unes des plus grandes agences de voyage en ligne en Chine.

Les réservations de vols internationaux ont doublé par rapport à la "Golden Week" de l'année dernière, l'Europe enregistrant la plus forte croissance. Les réservations de voitures de location ont augmenté de 150% et celles pour des croisières ont été multipliées par sept.