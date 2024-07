Collision interpellante à Knokke: un véhicule en emboutit un autre avant d'accélérer et puis revenir sur ses pas

Une voiture de la marque Porsche a été gravement endommagée vendredi matin, lors d'une collision assez étrange à Knokke. La scène a été filmée. La voiture qui l'a emboutie prend la fuite puis revient sur ses pas et cause un nouvel accident.

Sur la même vidéo, on voit ensuite le Range Rover revenir vers le parking et accélérer vers le parterre. Il le percute et continue malgré tout sa route. Selon Het Laatste Nieuws, une camionnette a également été abîmé dans l'accident et une vitre du garage brisée.

La police est arrivée sur les lieux pour faire les constatations nécessaires, après quoi le véhicule a été remorqué.