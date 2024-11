"Deux énormes détonations": que s'est-il passé dans le ciel namurois ce lundi soir?

"Deux énormes 'boum' sur Malonne, le deuxième beaucoup plus fort, toute la maison a tremblé les deux fois", "Deux déflagrations ont eu lieu au-dessus de Mornimont qui ont fait trembler la maison et un F16 tournait dans le ciel", "Vers 20h détonation importante sur Waremme, quelle en est l'origine?". Voici quelques-uns des nombreux messages que vous nous avez envoyés via le bouton orange "Alertez-nous".

Selon nos informations, il s'agissait en fait d'un entrainement militaire dans le ciel. "Hier soir, deux avions F-16 ont effectué un entraînement d’interception tactique dans la zone de Namur-Charleroi. Au cours de cet exercice, deux dépassements du mur du son ont été enregistrés vers 19h57, l’un à Mettet et l’autre à Gedinne", nous explique le service presse de La Défense.