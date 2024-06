Deux jeunes hommes condamnés à 50 mois de prison pour des vols avec violence

L'une des victimes est l'ex-rédacteur en chef de VTM Nieuws et du quotidien flamand De Morgen, Klaus Van Isacker. L'homme avait été agressé à Ostende dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023. Il avait été violemment poussé au sol alors qu'il était avec sa compagne. Il souffre, depuis lors, d'une perte d'audition permanente et de troubles de l'équilibre.

Fin septembre, K. A. a encore frappé à Bruxelles. Il a été expulsé d'un café après avoir tenté de voler un client. Le 21 octobre, il a, une fois de plus, perpétré un vol avec violence. L'individu a finalement été interpellé deux jours plus tard. Son partenaire, lui, a été identifié, mais est toujours en fuite.

K. A. et R. S. ont été condamnés jeudi à 50 mois de prison. Le tribunal a également ordonné l'arrestation immédiate de R. S. Deux autres complices, qui avaient commis des infractions mineures, ont été condamnés à respectivement six mois et un an de prison.