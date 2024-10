Deux personnes soupçonnées de trafic d'héroïne sous mandat d'arrêt à Namur

La filière opérait sur le halage à Salzinnes. Trois personnes ont été interpellées et une perquisition a été menée dans la foulée. Celle-ci a permis la saisie d'une somme de 1.225 euros, de 295 grammes d'héroïne, 41 grammes de cocaïne, 17 grammes de marijuana et 5 grammes de résine, mais aussi d'une trottinette et de trois GSM. Deux des trois individus ont ensuite été placés sous mandat d'arrêt.

L'enquête est en cours pour déterminer l'ampleur du trafic et d'éventuelles ramifications avec d'autres dossiers, précise encore le parquet de Namur.