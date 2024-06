Dix trafiquants de drogue présumés renvoyés devant le tribunal correctionnel

Fin 2021, le parquet de Hal-Vilvorde a ouvert un dossier concernant une organisation criminelle impliquée dans le trafic international de drogue sur la base de communications décryptées issues de la messagerie SKY ECC. Après enquête, la police judiciaire fédérale de Hal-Vilvorde est parvenue à identifier une bande albano-bulgare opérant depuis Meise. Les trafiquants utilisaient des véhicules équipés de compartiments secrets pour transporter la drogue depuis les Pays-Bas en direction du Royaume-Uni après l'avoir stockée en divers endroits de Belgique.

Le 3 février 2023, les enquêteurs ont pu intercepter deux transports de drogue, à Alost et à Ypres. Ce jour-là, douze perquisitions étaient aussi menées dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde à Meise, Grimbergen, Diegem et Wezembeek-Oppem mais aussi en Flandre orientale à Saint-Nicolas, Evergem et Alost ainsi qu'à Bruxelles dans les communes d'Evere, Saint-Gilles, Auderghem, Woluwe-Saint-Pierre et Schaerbeek.