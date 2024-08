Drame à Roulers: un ouvrier tué à la suite de la chute d'une grue à tour sur une nacelle dans laquelle il se trouvait

Un homme âgé de 48 ans est décédé dans un accident de travail à Roulers. Une grue à tour s'est renversée et a heurté une nacelle élévatrice dans laquelle se trouvait l'homme, originaire de Bruxelles. L'information a été confirmée vendredi par l'auditorat du travail de Gand, division Flandre occidentale. Une enquête a été ouverte sur les circonstances de l'accident, qui pourrait être dû à un problème de stabilité.

Pour des raisons qui n'ont pas encore été établies, une grue à tour s'est soudainement renversée et est venue s'écraser sur une nacelle dans laquelle se trouvait la victime. L'homme, un Moldave de 48 ans originaire de Bruxelles, a été projeté hors de la nacelle.

Les services de secours se sont rapidement rendus sur les lieux. La victime a été transportée à l'hôpital dans un état critique, elle y est décédée des suites de ses blessures.

L'auditorat du travail de Gand, division Flandre occidentale, va ouvrir une enquête sur les causes et les circonstances de l'accident. Le service de contrôle du bien-être au travail s'est rendu sur place et un conseiller technique a également été désigné pour examiner la stabilité de la structure.