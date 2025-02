Du nouveau dans l'affaire Heidi De Schepper, disparue depuis 2010: trois suspects arrêtés, dont son ancien partenaire

Une avancée a été réalisée dans l'affaire de disparition d'Heidi De Schepper, originaire de Balen, mère de trois enfants et soudainement disparue en 2010, rapporte HLN ce vendredi.

Trois suspects ont été arrêtés jeudi : Nick M. (55 ans), alors partenaire et père de ses enfants, et deux de ses amis. À noter : un de ses amis, Nick G. (33) a déjà été reconnu coupable de meurtre. Il a été arrêté et est soupçonné du meurtre d'Heidi.