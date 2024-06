Huit contrôleurs du laboratoire antidopage de l'UGent vont collaborer avec les JO de Paris

En temps normal, le laboratoire de Paris analyse environ 20.000 échantillons par an. Mais pendant les Jeux, ce chiffre passe à 10.000 en un peu moins d'un mois. La période entre le prélèvement et l'annonce du résultat est en temps normal de 20 jours. Elle sera réduite à 24 ou 36 heures durant les Jeux. "Aucun laboratoire n'est équipé pour faire face à ces chiffres et à cette intensité", a rappelé le DoCoLab mercredi.

Le DoCoLab fait partie des cinq plus grands laboratoires de lutte antidopage au monde. Sur 30 laboratoires dans le monde, l'Agence mondiale antidopage (AMA) en a suspendu deux tiers à un moment ou à un autre.