La maison d'arrêt d'Anvers a reçu trois signalements faisant état de sévices dans la cellule où un prisonnier a été torturé et violé par ses codétenus. Ces signalements ont été émis entre le dimanche 10 mars, en soirée, et le mardi 12 mars vers midi, soit avant que la direction ne découvre les faits via des images publiées par les agresseurs, ressort-il d'une enquête interne de l'administration pénitentiaire, citée par le SPF Justice.