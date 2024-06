L'accusée se trouvait entre la 32e et la 36e semaine de gestation

L'un de ces experts, Michèle Nicaise, ancienne anatomopathologiste à l'Institut de pathologie génétique, a eu pour mission d'examiner le placenta de l'accusée afin de déterminer l'âge approximatif du fœtus, à la demande du juge d'instruction.

D'après les premières analyses réalisées, la certitude d'être au minimum au début de la 28e semaine de gestation s'est vite imposée. Au fil d'examens supplémentaires sur base d'autres paramètres, la semaine de gestation a pu être revue à la hausse. "On était entre la 32e et la 36e semaine de gestation, probablement plus vers la 34e ou 35e semaine. On n'est pas en présence d'un fœtus qui est à terme", a expliqué Michèle Nicaise.