Le bébé prématuré enlevé en France retrouvé: "L'interpellation des parents s'est faite sans heurts", note le procureur du Roi

"Une carte sim retrouvée dans le véhicule en Belgique a permis de retrouver la trace des parents. Aux Pays-Bas, deux chambres d'hôtel ont été visitées, la deuxième fut la bonne. On a retrouvé trois adultes : les parents ainsi que la grand-mère de l'enfant. Deux autres enfants, de 10 et 3 ans, étaient présents aussi, ainsi que Santiago. Les informations sont rassurantes quant à son état de santé. L'interpellation des parents s'est faite sans heurt", explique Vincent Macq.

Après un bref rappel des faits qui se sont déroulés depuis mardi, le procureur du Roi de Mons, Vincent Macq, est revenu plus en détail sur les événements d'hier soir. "Une quinzaine d'enquêteurs ont travaillé jour et nuit", rappelle le procureur. "Je suis ravi de notre service de police mais également de notre collaboration avec nos collègues français".

Le procureur confirme que les parents se trouvaient dans l'hôtel "Neutraal" à Amsterdam. Quid de la suite ? "Désormais, l'histoire n'est plus belge", rappelle le procureur. "Ce sera une question de coopération et d'entraide avec les Pays-Bas et la France".

Rappel des faits d'hier

Le petit Santiago a été retrouvé vivant vendredi dans un hôtel d'Amsterdam, a indiqué Vincent Macq, procureur du Roi de Mons, ce vendredi en soirée. L'enfant a été pris en charge par les services médicaux néerlandais. L'enquête était menée à la demande du juge d'instruction belge à Mons. Le procureur du Roi a salué le travail mené par la police judiciaire fédérale (PJF) de Mons dans ce dossier.

La découverte de l'enfant dans un hôtel, selon Vincent Macq, a été rendue possible grâce à une recherche au niveau de la téléphonie.

Le procureur du Roi a souligné la bonne collaboration entre les polices française, belge et néerlandaise. Des mandats d'arrêt européens ont été émis vendredi à l'encontre des parents de Santiago, qui ont fui en Belgique après avoir enlevé ce grand prématuré d'une maternité de la région parisienne, a annoncé vendredi le procureur de Seine-Saint-Denis.

Un point presse concernant le dossier a lieu ce samedi 26 octobre à 09h30 au parquet de Mons.