Le siphonnage du pétrolier dans la baie de Manille a débuté

Le siphonnage des 1,4 million de litres d'hydrocarbures de la cale du navire, qui repose à 34 mètres de fond, a débuté. L'entreprise chargée de l'opération a achevé des tests concluants mardi. "Environ 300 litres de pétrole ont été transférés vers un réservoir pour tester le matériel et presque aucune fuite n'a été détectée", a commenté le lieutenant-commandant des garde-côtes, Michael John Encina

Entre-temps, la pollution a atteint les provinces de Cavite, Bulacan et Bataan. Le naufrage du MT Terra Nova s'est produit alors que de fortes pluies alimentées par le typhon Gaemi et la mousson saisonnière ont frappé Manille et les régions environnantes ces derniers temps.