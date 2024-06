Philippines: au moins 2.800 personnes évacuées après l'éruption d'un volcan

Au moins 2.800 personnes évacuées après l'éruption d'un volcan aux Philippines ont trouvé refuge mardi dans des centres d'urgence pour se protéger des risques de retombées de cendres et d'émanations de gaz, selon les autorités.

L'éruption du mont Kanlaon, sur l'île philippine de Negros, a duré six minutes lundi soir, projetant un panache de cendres volcaniques, de roche et de gaz sur cinq kilomètres de hauteur, a déclaré l'Institut philippin de volcanologie et sismologie.

L'institut a également fait état de la survenue probable de coulées de cendres, de blocs rocheux et de gaz, appelées coulées pyroclastiques, qui dévalent sur les flancs du volcan et brûlent tout sur leur passage.