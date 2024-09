Procès des viols de Mazan: audience suspendue jusqu'à mardi

"Nous allons suspendre pour ce jour et nous reprendrons demain matin", a déclaré le président de la cour, Roger Arata, qui attend le retour d'une expertise médico-légale en fin de journée et décidera mardi du renvoi, ou non, de ce procès emblématique des violences sexuelles et des ravages de la soumission chimique où sont jugés 51 accusés pour des viols sur l'ex-épouse de Dominique Pelicot.

Agé de 71 ans, Dominique Pelicot souffre d'un "calcul rénal, d'une infection rénale et d'un problème au niveau de la prostate", a déclaré le président de la cour, Roger Arata, pour expliquer son absence.