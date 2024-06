Salvatore Fragapane condamné à perpétuité pour deux assassinats

Plus tôt dans la journée, l'avocat général avait requis la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de Salvator Fragapane, ne reconnaissant aucune circonstance atténuante en sa faveur. Ses avocats s'étaient opposé à cette peine.

L'accusé a aussi été reconnu coupable d'infraction à la loi sur les armes. Condamné à un an de prison avec sursis par la cour d'appel, il ne pouvait en effet plus en détenir.

Les jurés et la cour n'ont finalement reconnu aucune circonstance atténuante.

Le 19 mai 2020, Christelle Montigny et Quentin Fanciullino, tous deux âgés de 39 ans, avaient été abattus de deux balles dans la tête, alors qu'ils pêchaient. Quelques minutes plus tôt, Salvatore et le trentenaire avaient eu une altercation verbale, en italien.

L'accusé avait été dénoncé le 2 juin 2020 par Johan S., témoin direct de la scène. L'arme du crime avait été retrouvée dans une dépendance de la fromagerie exploitée par la famille Fragapane.