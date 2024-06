Six arrestations et 35 tonnes de cocaïne interceptées durant une opération européenne

Six personnes ont été arrêtées en Allemagne dans le cadre du démantèlement d'une organisation criminelle active dans le milieu de la drogue, a rapporté, lundi, l'agence européenne de coopération policière Europol dans un communiqué. Environ 35 tonnes de cocaïne ont également été interceptées à Anvers, à Hambourg et à Rotterdam.

La police et les douanes allemandes ont arrêté, le 31 mai à Cologne et le 5 juin à Hambourg, six personnes suspectées de faire partie d'une organisation criminelle qui transportait clandestinement de grandes quantités de cocaïne dans des conteneurs depuis l'Amérique du Sud vers l'Union européenne. Environ 35 tonnes de cocaïne ont également été saisies, dans le cadre de cette enquête, entre avril et septembre 2023.

Au cours de l'opération de grande envergure, 24 perquisitions ont été menées en Allemagne. Outre les six arrestations et l'importante saisie de cocaïne, des véhicules de luxe, des bijoux, de l'argent liquide, du matériel électronique et toutes sortes de documents ont été interceptés.