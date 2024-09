Stéphane Gothot, nouveau président d'Avocats.be

L'ex-bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Liège, Stéphane Gothot, est désormais à la tête de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique (Avocats.be), a annoncé lundi ce dernier par voie de communiqué. Il succède ainsi à Pierre Sculier.

"Stéphane Gothot promet une présidence dynamique, dédiée à moderniser et à renforcer la profession, tout en veillant à ce que les valeurs essentielles de l'avocat soient préservées et défendues", peut-on lire dans le communiqué.

Stéphane Gothot est avocat depuis 1983. Il a également endossé le rôle d'administrateur de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique de 2012 à 2020, qui rassemble 11 barreaux, avant d'en devenir le vice-président de 2022 à 2024.

Parmi ses combats, le nouveau président a cité l'égalité des genres au sein de la profession. Les différences de revenus, la protection de la maternité et de la paternité, le plafond de verre dans les cabinets et l'accès aux fonctions dirigeantes au sein des barreaux sont autant de thèmes qu'il souhaite approfondir.

M. Gothot ambitionne en outre de rendre le fonctionnement de la Justice plus efficace, mais aussi d'instaurer une gouvernance plus transparente et collaborative.

"L'avocat est un pilier de la démocratie et le garant de l'État de droit. Le défi est de le faire évoluer avec son temps sans qu'il perde son âme et de le faire savoir", a estimé le nouveau président.