Trois puéricultrices condamnées pour négligence après la mort d'un bébé à Malines

Le tribunal correctionnel de Malines a condamné mardi trois puéricultrices pour défaut de prévoyance et négligence après le décès d'un bébé de trois mois dans la crèche où elles officiaient. Un quatrième travailleur, également poursuivi, a été acquitté.

"Il apparaît clairement qu'il s'agit d'un homicide involontaire. Personne n'a voulu ce qu'il s'est passé", a souligné le procureur. "L'enfant a été placé sur le ventre. Quinze à vingt minutes plus tard, il ne respirait plus."

Les faits se sont déroulés le 19 septembre 2019 dans une crèche de Puers-Saint-Amand, en province d'Anvers. Le petit garçon avait été retrouvé inconscient et emmené dans un état critique à l'hôpital universitaire de Jette. Il y est décédé trois jours plus tard en état de mort cérébrale.

La défense des quatre prévenus avait, elle, plaidé l'acquittement. "Il s'agit d'un regrettable concours de circonstances, non d'un défaut de prévoyance", selon le conseil de l'une d'elles. "Elles en sont fortement affectées. Mais c'est un accident que personne n'aurait pu prévoir et dont personne ne peut être tenu responsable pénalement", avait-il argumenté.

Pour le parquet, il s'agit d'une négligence car le personnel ne s'en est rendu compte que lorsqu'un autre bébé s'est mis à pleurer à côté du bambin. L'aménagement du lieu, la surcharge de travail et le manque de vigilance a conduit au décès de l'enfant, estime le ministère public. Il a donc requis la condamnation de trois puéricultrices, mais la suspension de la peine. Il a en outre demandé l'acquittement au bénéfice du doute pour le quatrième prévenu.

Les parents et grands-parents du bébé, premier enfant et petit-enfant de la famille, se sont vu attribuer la somme totale de 83.404,92 euros de dommages et intérêts.