Un individu interpellé après une série de vols dans des véhicules à Tournai

Un individu a été interpellé par la police du Tournaisis après avoir commis une série de vols et de tentatives de vols dans des voitures à Tournai. Le dossier a été mis à l'instruction. Le suspect a été placé sous mandat d'arrêt, a-t-on appris jeudi soir de source policière.

Durant la nuit du 25 au 26 août dernier, de nombreux faits de vols et de tentatives de vols dans véhicules ont eu lieu à Tournai à hauteur de la chaussée de Renaix et de ses alentours. Au total, pas moins de 16 véhicules ont été visés avec, pour la plupart d'entre eux, d'importants dégâts au niveau des vitres. Après l'appel d'un témoin et l'intervention rapide des services de police de la zone du Tournaisis, une personne a pu être interpellée. Il s'agit d'un jeune homme âgé de 18 ans, en situation illégale sur le territoire belge.

"Le dossier a été repris par notre Service d'Enquêtes et de Recherches (SER) et mis à l'instruction par le parquet de Mons/Tournai. Le juge d'instruction en charge du dossier a décidé de délivrer un mandat d'arrêt à l'encontre du suspect", a indiqué la zone de police du Tournaisis.