Un prévenu fait état de menaces, un autre dénonce des violences policières

Ces menaces auraient été lancées lundi, à la fin de l'audience de ce méga-procès dit "Encro", du nom de la messagerie cryptée Encrochat dont le craquage a permis de démanteler cette organisation criminelle.

Selon le prévenu, il a été pris à partie par son ex-compagne avant qu'elle ne soit interceptée par un policier. "Je me demande comment elle a pu passer tous les contrôles, venir à moi et me menacer avec des 'Tu verras' et 'Moi aussi je suis une voyou'", a relevé Abdelwahab G. "Il y a quelques semaines le procureur fédéral a suspendu l'audience pour une question de sécurité. Ce qui s'est passé hier est aussi grave", a-t-il insisté.