Une violente bagarre fait quatre blessés dans un train entre Lede et Bruxelles

Quatre personnes ont été blessées samedi vers 21h00 lors d'une violente bagarre qui a éclaté dans un train entre Lede (Flandre orientale) et Bruxelles, a indiqué le bourgmestre d'Alost, Christoph D'Haese. Plus tard dans la soirée, une autre rixe est survenue, en gare d'Alost cette fois.

A l'issue d'un match de football, un groupe de jeunes Bruxellois a pris le train en gare de Lede pour regagner la capitale, explique le parquet de Flandre orientale. La bagarre a rapidement éclaté. L'accompagnateur de train et le conducteur ont décidé d'arrêter le train en gare d'Alost et d'appeler la police. Celle-ci est arrivée en nombre. Des couteaux ont été confisqués et un blessé a été emmené à l'hôpital, a précisé le bourgmestre. Plus tard, trois autres protagonistes qui avaient pris la fuite dans un premier temps, se sont également rendus à l'hôpital pour y être soignés.

Les blessés seront interrogés et les images de vidéosurveillance analysées, a ajouté Christoph D'Haese